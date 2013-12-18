Иршанский и Вольногорский комбинаты готовят к приватизации

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) включил в перечень объектов группы Г, подлежащих подготовке к приватизации в 2013 году, Иршанский горно-обогатительный комбинат и Вольногорский горно-металлургический комбинат.

Как сообщили УНИАН в Фонде госимущества, об этом говорится в приказе ФГИУ от 18 декабря т.г.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим распоряжением №846-р от 9 октября включил в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2013 году, эти два предприятия.

Справка УНИАН. Иршанский ГОК осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн. Вольногорский ГМК ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

24 января 2012 года по итогам судебных разбирательств «Крымский Титан» и ФГИУ подписали мировое соглашение, в соответствии с которым стороны договорились о продлении срока аренды Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК еще на 5 лет. Таким образом, «Крымский Титан» является арендатором Иршанского ГОК и Вольногорского ГМК до сентября 2014 года.