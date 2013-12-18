РФ до конца недели может купить евробонды Украины на 3 млрд долл. с купоном 5%

Россия может до конца недели купить на Ирландской бирже за счет средств Фонда национального благосостояния двухлетние евробонды Украины на 3 миллиарда долларов с купоном 5%, сообщил журналистам глава Минфина РФ Антон Силуанов, передает Прайм.

"В этом году предусматривается предоставить ресурсы в объеме 3 миллиарда долларов. Это будет происходить путем размещения средств ФНБ в облигации украинского правительства, размещенные по английскому праву на Ирландской бирже. Купон по этим облигациям будет составлять 5% годовых", - сказал Силуанов. Он добавил, что размещение состоится на этой неделе. Срок обращения облигаций - до 1 января 2016 года.

"Эта эмиссия планировалась в бюджете, украинские коллеги намерены были выйти на рынок", - отметил Силуанов.

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По словам министра, эти 3 миллиарда долларов должны полностью решить проблемы бюджета и финансового сектора Украины в этом году.

Силуанов добавил, что приобретение этих облигаций - "это даже более защищенный инструмент, нежели чем межгосударственный кредит".