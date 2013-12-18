Российские финансы снизят процентные ставки по долгу Украины - эксперты

Принятое в Москве 17 декабря решение о предоставлении Украине финансирования в размере 15 млрд долл. приведет к снижению процентных ставок по суверенному долгу Украины, полагают опрошенные УНИАН эксперты.

По мнению аналитика российского инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Антона Сороко, решение российского правительства существенно снижает риски девальвации гривни и дефолта по суверенному долгу.

«Данное решение позволит руководству страны вздохнуть спокойно - проблем с исполнением своих обязательств в 2014 году, скорее всего, не возникнет, так что можно сосредоточиться на решении политического кризиса», - сказал эксперт.

По его словам, пока есть данные только по первому выпуску - он планируется в размере 3 млрд долл. со сроком погашения 2 года и ставкой 5%.

«Принимая эту информацию во внимание, можно предположить, что и по остальным займам ставки будут ниже среднерыночных, что, в частности, будет способствовать снижению процентных ставок по суверенному долгу Украины, номинированному в валюте, и снижению давления процентных платежей на бюджет страны», - сказал эксперт.

Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса отметил, что ставку в 5% на текущий момент трудно назвать рыночной.

«Если принятые в Москве решения приведут к росту рейтинга Украины и стабилизации сегмента внешнего долга, то ставка в 5% для таких коротких бумаг будет близка к рыночной», - считает эксперт.

По его мнению, изменения на рынке должны начаться уже сегодня. Эксперт также полагает, что резкое падение девальвационных ожиданий и приток ликвидности в банковскую систему должен вернуть спрос на государственные облигации. В результате Минфин получит возможность размещать рыночные выпуски, уменьшив выпуск валютных бумаг.

Как сообщал УНИАН, Президент РФ Владимир Путин заявил 17 декабря на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором Януковичем, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 15 млрд долл.