Украина выплатила 39 млн долл. купонного дохода по пятилетним евробондам

Украина осуществила выплату купонного дохода в размере 39,06 млн долл. США по пятилетним облигациям внешнего государственного займа, выпущенным на сумму 1,25 млрд долл. США со сроком погашения в 2016 году.

Об этом сообщается на сайте Минфина.

Как отмечается, в 2011 году Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа на общую сумму 1,25 млрд долл. США с погашением в 2016 году. «Заимствования осуществлялись по ставке 6,25% годовых», - говорится в сообщении Минфина.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Министерство финансов Украины выплатило купонный доход в сумме 39,750 млн долл. по облигациям внешнего государственного займа выпуска 2012 года.

Читайте также: РФ до конца недели может купить евробонды Украины на 3 млрд долл. с купоном 5%

По оперативным данным Госказначейства на 1 декабря, с начала года в госбюджет поступило 117,282 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 65,673 млрд грн, на обслуживание госдолга – 29,140 млрд грн.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за октябрь 2013 года снизилась на 223 млн долл., или на 0,32%, - до 68,837 млрд долл., за январь-октябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,342 млрд долл., или на 6,73%.

В феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%.