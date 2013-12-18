Украинский фондовый рынок сегодня вырос очень значительно

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 18 декабря, вырос на 2,59% – до 916,37 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 30,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 24 млн грн, на срочном рынке – 6,5 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Мотор Сич», которые выросли на 5,84%, значительный рост также наблюдался по акциям "Азовстали" (+2,59%) и «Райффайзен Банка Аваль» (+2,06%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 2,35% – до 299,22 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 170 млн грн.