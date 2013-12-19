Россия будет контролировать 50% суверенного долга Украины – эксперт

Россия получит 50% суверенного внешнего публичного долга Украины, если выкупит государственные облигации Украины на 15 млрд долларов.

Такое мнение высказал представитель Гражданской инициативы «Третья Украинская Республика», экономист, экс-исполнитель обязанностей министра финансов Украины Игорь Уманский, сообщили УНИАН в пресс-службе ГИ.

«К чему это может привести? Если будут определенные риски, и Украина захочет реструктуризовать или рефинансировать свой долг и начнет собирать совет кредиторов, Россия будет иметь определяющее влияние на решение разрешить или не разрешить Украине это делать. С этой стороны Россия хорошо подстраховалась, потому что сможет фактически решать, как действовать Украине», - подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Уманского, тревогу вызывают и короткие сроки российского займа для Украины.

«Россия эти деньги нам не подарила. Уже появлялась информация о том, что этот займ предоставлен всего на 2 года. В то же время, как правило, подобные размещения делаются на 5-7 лет. За два года ничего существенного в экономике не произойдет. Следовательно, абсолютно реальной является ситуация, когда после президентских выборов, независимо от того, кто их выигрывает, глава государства, как только вступит в должность и сформирует правительство, будет вынужден отдавать эту сумму кредита», - подчеркнул он.

Также Уманский считает, что получение Украиной до конца года около 3 млрд долларов из общей суммы российского кредита в 15 млрд долларов не решает в полном объеме бюджетных проблем текущего года.

«Безусловно, с этими средствами легче, чем без них. Вместе с тем, реальная проблема в бюджетной сфере составляет сумму на уровне 60 млрд гривен. Полученный ресурс лишь частично позволяет пройти этот год, по крайней мере, без потерь в социальной составляющей. Конечно, если этот ресурс и тот ресурс, который есть в бюджете и собирается в виде налогов, будет направлен на выплату пенсий, заработных плат и других соцвыплат. А не на закупку известным образом товарно-материальных ценностей, работ и услуг», - подчеркнул он.

По словам Уманского, также есть большие сомнения в том, что кредитные средства позволят власти существенно повысить уровень социальных выплат в стране накануне президентских выборов.

«Напомню, что бюджет в прошлом году не был выполнен и по доходной, и по расходной части. При том что все равно он был сведен в конечном итоге с дефицитом 55 млрд гривен, которые являются историческим рекордом. Но в текущем году мы побьем и этот рекорд. При такой бюджетной политике (конечно, если она не будет изменена) этих средств будет недостаточно для финансирования в тех объемах и с теми темпами бюджетных прихотей, которые есть сейчас», - подчеркнул он.

По мнению эксперта, 15 млрд долларов кредита в действительности хватит, чтобы на умеренном голодном пайке продержаться до конца следующего года – и не более.

«Это в свою очередь значит, что Украина будет требовать и проводить дополнительные заимствования уже в следующем году. Очевидно, что и в дальнейшем будет происходить увеличение государственного долга, а значит и будут еще заимствования на внутреннем и внешнем рынках», - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.

Путин заявил, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния в объеме 15 млрд долл.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Украина и Россия: «братские» объятия опасно крепчают