Биржа ПФТС запускает фьючерс на свой индекс

Наблюдательный совет фондовой биржи ПФТС 18 декабря утвердил правила торговли в секции срочного рынка биржи, а также примерную форму фьючерсного контракта на индекс ПФТС и примерную форму опциона на фьючерсный контракт на индекс ПФТС, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Документы в ближайшее время будут направлены для регистрации в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР ).

По словам председателя правления ПФТС Игоря Селецкого, внедрение срочного рынка - важный шаг в развитии биржи. «Мы движемся в направлении расширения линейки продуктов для участников ПФТС. Срочный рынок является неотъемлемой частью современных организаторов торгов, и ПФТС как универсальная биржа пытается подтверждать свой статус постоянными усовершенствованиями», - отметил Селецкий. Следующим шагом станет проработка технических особенностей, разработка маркет- мейкерских программ и внедрение еще одного, более узкого индекса ПФТС, сформированного из наиболее ликвидных ценных бумаг. Ожидается, что первые тестовые торги производными инструментами пройдут до конца первого квартала 2014 года.

Члены наблюдательного совета также положительно оценили работу правления ПФТС. Единогласным решением полномочия председателя правления ПФТС Игоря Селецкого и членов правления Сергея Данова и Богдана Лупия были продлены на один год.

Как сообщал УНИАН, срочный рынок на данное время уже запущен на Украинской бирже. Сегодня на этой бирже можно торговать фьючерсом на Индекс UX.