Поддержка со стороны России не решает долгосрочные проблемы Украины – ЕБА

Краткосрочная финансовая поддержка, заложенная в подписанных между Украиной и Россией соглашениях о предоставлении заимствований в объеме 15 млрд долл., не сможет решить долгосрочные и среднесрочные проблемы Украины, считает генеральный директор Dragon Capital, президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала.

«Краткосрочный приход денег - это всегда позитивно, сокращение цен на газ - тоже, но они не решают среднесрочные и долгосрочные проблемы. Любой бизнес окупает свои инвестиции в среднем от 5 до 10 лет, поэтому эти краткосрочные решения, к сожалению, не позволят долгосрочно планировать и делать крупные инвестиции», - сказал Фиала.

По его словам, если правительство Украины не сможет справиться с проблемами ведения бизнеса в стране, то через два года госдолг Украины вырастет на 15 млрд долл.

«Если правительство не справится с существующими проблемами - коррупцией, верховенством права, двойным дефицитом, не создаст более позитивный инвестиционный климат, то через два года мы будем находиться в такой же ситуации, что и сегодня, но долг государства будет на 15 млрд больше (сегодня он у нас на уровне 60 млрд долл.), а, значит, мы нарастим его примерно на четверть», - считает Фиала.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 15 млрд долл., «учитывая трудности украинской экономики, связанные в значительной степени с мировым финансовым и экономическим кризисом».

Кроме того, после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тыс. кубометров.

Ранее опрошенные УНИАН эксперты заявляли, что соглашение о предоставлении Украине правительством РФ 15 млрд долл. в обмен на государственные долговые бумаги влечет за собой рост государственного долга Украины и концентрацию его значительной части в руках одного кредитора – России, что в свою очередь ставит вопрос о национальной безопасности.

Кроме того, по мнению экспертов, Международный валютный фонд мог бы предложить Украине более выгодные условия финансирования, чем те, которые заложены в подписанных соглашениях с Россией.