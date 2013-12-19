Правительство поддержит “Нафтогаз” выпуском гособлигаций на 14,9 млрд грн

Кабинет министров Украины в проекте госбюджета на 2014 год, поданном на рассмотрение Верховной Раде, намерен поддержать национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» выпуском облигаций внутреннего государственного займа на 14,866 млрд грн.

“Предоставить право Кабинету Министров Украины осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в сумме 14,866 млрд 400 тыс. гривен с последующим приобретением в государственную собственность в обмен на эти облигации акций дополнительной эмиссии НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 18 декабря 2013 года подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на уровне «ССС», а также рейтинг «В-» корпоративным бумагам компании, выпущенным под государственные гарантии, на сумму 1,5 млрд долл. со сроком погашения в сентябре 2014 года.

В тоже время Fitch назвало новость о снижении цены на импортный российский газ для Украины на 35% положительной, однако по мнению агентства, необходимо оценить реальную пользу, которую «Нафтогаз» сможет получить от таких договоренностей.

17 декабря, во время двусторонней встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долл. за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.