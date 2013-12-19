Кабмин одобрил выпуск двухлетних ОВГЗ на 3 млрд долл. со ставкой доходности 5%

Кабинет министров Украины в рамках выполнения соглашений с Российской Федерацией о предоставлении Украине финансового ресурса в объеме 15 млрд долл. в обмен на украинские суверенные евробонды одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.

Об этом говорится в постановлении правительства №904 от 18 декабря текущего года.

Согласно постановлению, процентный доход по облигациям выплачивается ежегодно 20 июня и 20 декабря, начиная с 20 июня 2014 года.

«Погашение и обслуживание облигаций осуществляется за счет средств, предусмотренных законом о государственном бюджете на соответствующий год для погашения и обслуживания государственного долга. Условия размещения облигаций оговариваются в проспекте эмиссии», - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долл.

Путин уточнил, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния в объеме 15 млрд долл.

В то же время, опрошенные УНИАН эксперты утверждают, что соглашение о предоставлении Украине правительством Российской Федерации 15 млрд долл. в обмен на государственные долговые бумаги влечет за собой рост государственного долга Украины и концентрацию его значительной части в руках одного кредитора – России, что, в свою очередь, ставит под угрозу национальную безопасность.