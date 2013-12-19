Рябченко назвал стартовую цену продажи «Сумыхимпрома»

Правительство приняло решение о приватизации контрольного пакета акций одного из крупнейших в Украине предприятий химической отрасли «Сумыхимпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель Фонда госимущества Александр Рябченко.

По его словам, стартовая цена планируемого к продаже пакета акций составляет 405 млн грн и еще 105-110 млн грн долга перед государством будет обязан погасить покупатель акций предприятия после заключения договора купли-продажи.

Рябченко также отметил, что общая задолженность «Сумыхимпрома» на сегодняшний день составляет 1 миллиард 390 миллионов гривень. Конкурс, по его словам, будет проведен уже в следующем году.

Справка УНИАН. «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

100% акций ПАО «Сумыхимпром» находятся в управлении государства.