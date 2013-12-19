Фонд госимущества планирует продать госпакеты 49 обл- и горгазов

Фонд государственного имущества Украины планирует выставить на продажу в 2014 году государственные пакеты 49 облгазов и горгазов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель ФГИУ Александр Рябченко.

При этом он отметил, что только три из общего количества планируемых к продаже в следующем году пакетов акций облгазов будут контрольными. Размеры остальных пакетов, по словам Рябченко, будут составлять около 25%.

Глава Фонда госимущества также отметил, что на сегодня еще нет правительственного решения о продаже акций этих облгазов.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины принимал решение о приватизации контрольных и блокирующих пакетов акций 39 облгазов и горгазов.

ФГИУ в июле 2013 года планировал выставить на продажу контрольные пакеты акций «Кировоградгаз» и «Черкассыгаз», а также 38,28% «Донецкоблгаз».

По словам председателя Фонда госимущества Александра Рябченко, следующим шагом будет принятие Кабинетом министров условий приватизации пакетов акций этих предприятий. Рябченко также спрогнозировал, что при выполнении всех необходимых процедур приватизация обл- и горгазов может произойти уже осенью.