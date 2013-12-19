Рада разрешила увеличить госдолг для выпуска евробондов на 3 млрд долл.

Верховная Рада Украины внесла изменения в закон о государственном бюджете на 2013 год и разрешила увеличить размер государственного долга, что позволит выпустить государственные облигации внешнего займа в объеме 3 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта №3766 за основу и в целом проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226.

Представляя проект закона, глава Комитета ВР по вопросам бюджета Евгений Геллер отметил, что этот законопроект необходим для обеспечения выпуска ОВГЗ.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предлагается увеличить государственные заимствования на 19,3 млрд грн с соответствующим увеличением дефицита государственного бюджета и предельного объема государственного долга на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, сегодня же, 19 декабря, Кабинет министров Украины в рамках выполнения соглашений с Российской Федерацией о предоставлении Украине финансового ресурса в объеме 15 млрд долл. в обмен на украинские суверенные евробонды одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%. Процентный доход по облигациям будет выплачиваться ежегодно 20 июня и 20 декабря, начиная с 20 июня 2014 года.

Погашение и обслуживание облигаций осуществляется за счет средств, предусмотренных законом о государственном бюджете на соответствующий год для погашения и обслуживания государственного долга. Условия размещения облигаций оговариваются в проспекте эмиссии

17 декабря в Москве после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долл.

Путин уточнил, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния в объеме 15 млрд долл.

В то же время, опрошенные УНИАН эксперты утверждают, что соглашение о предоставлении Украине правительством Российской Федерации 15 млрд долл. в обмен на государственные долговые бумаги влечет за собой рост государственного долга Украины и концентрацию его значительной части в руках одного кредитора – России, что, в свою очередь, ставит под угрозу национальную безопасность.