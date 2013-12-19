Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) рассчитывает в 2014 году получить от приватизации 19 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр Рябченко.

По его словам, план поступлений от приватизации в следующем году ФГИУ рассчитывает выполнить за счет продажи предприятий, находящийся в управлении профильных министерств.

Как отметил Рябченко, Фонд госимущества составил ориентировочный список предприятий, оценочная стоимость которых, согласно предварительной оценке ФГИУ, составляет 19 млрд грн.

По его словам, правительство поддержало предложения Фонда госимущества по передаче ему для приватизации ряда предприятий и обязало профильные министерства осуществить передачу находящихся в их управлении предприятий.

В соответствии с разработанным планом, Министерство промышленной политики должно передать Фонду госимущества для продажи предприятия на общую сумму 7-8 млрд грн, Министерство энергетики и угольной промышленности – на 8 млрд грн, Министерство аграрной политики и продовольствия — на 2 млрд грн, Министерство инфраструктуры — на 2 млрд грн.

При этом Рябченко отметил, что министерства не получили точного списка предприятий, которые должны быть выставлены на продажу, и должны по собственному усмотрению предоставить активы, которые позволят выполнить предусмотренные для них задания.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным, по состоянию на 1 ноября 2013 года поступления от приватизации в Украине составили 982,7 млн грн, или 9% от установленного на этот год плана. Основные средства от приватизации в размере 718,9 млн грн поступили в госбюджет от продажи 60,7% акций "Донбассэнерго", еще часть средств поступила от реализации ряда угольных активов.

Всего в 2013 году планируется получить от приватизации 10 млрд 900 млн грн.

По итогам 2012 года поступления от приватизации составили 6 млрд 763 млн грн, или 67,6% годового плана.