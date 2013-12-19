Оценочная стоимость «Харьковоблэнерго» составляет 1,5 млрд грн - Рябченко

В соответствии с проведенной Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) оценкой, оценочная стоимость компании «Харьковоблэнерго» на сегодня составляет 1,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель ФГИУ Александр Рябченко

При этом он отметил, что считает данную оценку завышенной.

«Бешено высокая цена», - сказал он.

Рябченко также сообщил, что Фонд госимущества все же будет выставлять «Харьковоблэнерго» по цене его оценки, для того чтобы «посмотреть, как отреагирует рынок».

Как сообщал УНИАН, ранее Рябченко заявил, что конкурс по продаже контрольного пакета акций «Харьковоблэнерго» может оказаться неуспешным из-за его высокой стоимости, полученной в ходе проведения оценки.

В апреле 2013 года Кабинет министров Украины передал Фонду государственного имущества Украины для последующей приватизации пакеты акций пяти облэнерго, среди которых 65,001% «Харьковоблэнерго».

Фонд государственного имущества Украины рассчитывал завершить оценку госпакета акций "Харьковоблэнерго" до 30 сентября 2013 года.

Справка УНИАН. «Харьковоблэнерго» владеет распределительными электрическими сетями, расположенными на территории Харьковской области, обслуживает их и поставляет электроэнергию конечным потребителям региона.

Государству в лице НАК «Энергокомпания Украины» принадлежит 65% акций «Харьковоблэнерго», Garensia Enterprises Limited (Кипр) – 28,84% акций.

Антимонопольный комитет Украины 8 июня 2010 года разрешил компании Energy Standard Fund (Кипр), подконтрольной Константину Григоришину, приобрести более 25% акций «Харьковоблэнерго».