Индекс Украинской биржи снизился на 0,69%, индекс ПФТС повысился на 0,68%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 19 декабря, снизился на 0,69% – до 910,02 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 26,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 19,9 млн грн, на срочном рынке – 6,4 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрсоцбанка», которые снизились на 3,14%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,68% – до 301,24 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 302,6 млн грн.