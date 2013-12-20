Гендиректор Facebook Цукерберг ответит в суде за ложную информацию перед IPO

Федеральный судья США Роберт Суит постановил, что компании Facebook, ее гендиректору Марку Цукербергу и банкам-организаторам первичного публичного размещения ее акций придется ответить по иску с обвинениями в предоставлении ложной информации инвесторам перед IPO.

В мае 2012 года Facebook провела IPO по цене 38 долларов за акцию, в рамках которого привлекла более 16 миллиардов долларов и получила оценку капитализации в 104 миллиарда долларов. Однако в первые же дни после IPO акции Facebook упали ниже цены размещения и не поднимались до этого уровня более года.

Аналитики предполагают, что главной причиной снижения стала переоценка акций на IPO, возможно, из-за того, что лишь немногие крупные инвесторы обладали полной информацией о финансовых прогнозах соцсети, передает РИА Новости.

По мнению судьи, инвесторы, которые ранее подали жалобу на Facebook и организаторов IPO, имеют право продолжить исковую процедуру. Инвесторы обвиняли Facebook в том, что соцсеть перед IPO не сообщила широкой общественности о возможном снижении выручки из-за разработки новых продуктов и расширения мобильного направления.

"В описании рисков компания ввела инвесторов в заблуждение, назвав подобное снижение выручки лишь потенциально возможным, тогда как в реальности оно уже происходило. Истцы смогли доказать, что интерпретации документа могли ввести инвесторов в заблуждение относительно будущего компании и ее текущих доходов", - отметил Суит. Facebook по-прежнему считает иск безосновательным.

В число истцов входят пенсионные фонды Арканзаса, Калифорнии и Северной Каролины. Они требуют возмещения ущерба от того, что им пришлось держать или продавать акции, когда они падали до отметки 17,55 доллара. Среди ответчиков, кроме Цукерберга, указаны операционный директор Шерил Сандберг, банки Morgan Stanley, Goldman Sachs Group и JPMorgan.