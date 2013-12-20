Кабмин в начале следующей недели получит от России 3 млрд долл.

Правительство Украины в начале следующей недели сможет получить 3 млрд долларов США от продажи российскому Фонду национального благосостояния (ФНБ) двухлетних суверенных евробондов, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак.

По его словам, книга заявок на покупку этих долговых бумаг будет закрыта до конца пятницы, 20 декабря.

Сторчак также сообщил, что правительство Российской Федерации изменило правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния, получив таким образом право делать исключения для вложений в отдельные ценные бумаги.

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"Оно уже принято, там общая норма по отдельным решениям. Правительство сможет специальным точечным решением осуществлять операции по покупке ценных бумаг эмитентов, которые не соответствуют параметрам", - цитируют Сторчака российские информационные агентства.

По его словам, эта норма позволит вкладывать средства ФНБ в евробонды Украины, имеющей кредитный рейтинг на много ступеней ниже требований, заявленных в инвестдекларации фонда. Сторчак отметил, что это положение может быть теоретически применено и в отношении других ценных бумаг.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

Эти бумаги будут иметь листинг на Ирланской фондовой бирже. Менеджером выпуска евробондов стал российский ВТБ.

После этого правительство Украины одобрило выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.

Процентный доход по облигациям будет выплачиваться ежегодно 20 июня и 20 декабря, начиная с 20 июня 2014 года.

Погашение и обслуживание облигаций осуществляется за счет средств, предусмотренных законом о государственном бюджете на соответствующий год для погашения и обслуживания государственного долга.

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что соглашение о предоставлении Украине правительством России 15 млрд долл. в обмен на государственные долговые бумаги влечет за собой рост государственного долга Украины и концентрацию его значительной части в руках одного кредитора, что, в свою очередь, ставит под угрозу национальную безопасность.

Привлечение российских финансовых ресурсов также лишает украинские власти мотивации проводить дальнейшие переговоры с пока еще крупнейшим кредитором страны - Международным валютным фондом. Для многих зарубежных инвесторов сотрудничество официального Киева с МВФ было важным знаком сохранения здоровой экономической политики страны.