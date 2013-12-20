Нацкомиссия определила критерии фиктивности эмитентов ценных бумаг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) доработала и одобрила положение об установлении признаков фиктивности эмитентов ценных бумаг и включении их в список эмитентов, имеющих признаки фиктивности, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Как отметили в НКЦБФР, данный документ определяет перечень критериев, соответствие которым является основанием считать эмитента и его ценные бумаги имеющими признаки фиктивности, а также включить их в соответствующий список.

К признакам фиктивности относятся: отсутствие эмитента по указанному местонахождению, непредставление эмитентом в комиссию регулярной информации, несозыв акционерным обществом общего собрания акционеров в течение двух лет подряд и пр.

Соответствие эмитента одновременно нескольким критериям фиктивности является основанием для его включения в перечень эмитентов, имеющих признаки фиктивности. Добиться исключения из этого списка эмитент может при условии, что представит регулятору документы, подтверждающие устранение оснований для признания его имеющим признаки фиктивности. Планируется, что комиссия будет формировать, вести и вносить изменения в перечень эмитентов с признаками фиктивности.