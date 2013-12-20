Минфин на внеплановом ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет 183,8 млн долл. и 51,2 млн евро

Министерство финансов Украины в четверг, 19 декабря, привлекло в государственный бюджет 183,799 млн долл. и 51,160 млн грн на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, средства в долларах США привлечены в результате размещения облигаций сроком обращения 8 дней под 5% годовых по трем поданным заявкам. Средства в евро привлечены в результате размещения облигаций сроком обращения 6 дней под 4,8% годовых по единственной поданной заявке.

Как отмечается в сообщении, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 2,031 млрд грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Читайте также: Кабмин одобрил выпуск двухлетних ОВГЗ на 3 млрд долл. со ставкой доходности 5%

«Минфин провёл не запланированный аукцион, на котором разместил облигации с очень короткими сроками обращения - шесть и восемь дней, которые даже с учётом размещения ОВГЗ со сроком обращения три недели оказались неожиданными... Причиной проведения таких размещений могла быть нехватка средств в бюджете именно на этой неделе, и профинансировать расходы необходимо было безотлагательно», - прокомментировал аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович.

По мнению эксперта, короткие сроки размещения были выбраны, скорее всего, потому, что с сегодняшнего дня начинается период уплаты налоговых обязательств, которые должны быть уплачены до конца следующей недели, и эти средства и станут одним из источников выплат.

«Вторым источником могут стать средства от анонсированного займа от России, первый транш которого ожидается уже до конца года, то есть тоже на следующей неделе», - добавил Котович и отметил, что таким образом Минфин решил покрыть краткосрочные разрывы, не увеличивая размер долга на начало года, ожидая поступление средств из одного из вероятных источников.

Как сообщал УНИАН, Минфин во вторник, 17 декабря, на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 129,944 млн долл. и 707,448 млн грн, 10 декабря - 49,977 млн долл. и 355,488 млн грн, 3 декабря - 1,430 млрд грн и 49,936 млн долл., 9 декабря - 2,212 млрд грн. В текущем месяце Минфин планирует провести еще один аукцион по продаже ОВГЗ 24 декабря.

По состоянию на 17 декабря 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 249,627 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 144,852 млрд грн, в собственности банков — 80,746 млрд грн, нерезидентов — 10,821 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 16 декабря, с начала года в госбюджет поступило 122,032 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 66,689 млрд грн, на обслуживание госдолга – 30,236 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

19 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в закон о государственном бюджете на 2013 год и разрешила увеличить размер государственного долга на 19,3 млрд грн.