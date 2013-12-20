Иршанский и Вольногорский комбинаты выставят на продажу в середине 2014 года

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) рассчитывает выставить госпакеты акций Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината в середине следующего года, сообщили УНИАН в Фонде госимущества.

Как ранее сообщил журналистам председатель ФГИУ Александр Рябченко, для приватизации госпакетов этих двух предприятий необходимо соответствующее правительственное решение, а также необходимо провести подготовку к продаже, что соответственно займет некоторое время. По словам Рябченко, речь идет о «конце весны – начале лета следующего года».

Председатель ФГИУ также не уточнил, как именно будет проходить приватизация Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК, отметив, что сегодняшний арендатор не имеет преимущественного права на их приобретение.

Справка УНИАН. Иршанский ГОК осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн. Вольногорский ГМК ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

24 января 2012 года по итогам судебных разбирательств «Крымский Титан» и ФГИУ подписали мировое соглашение, в соответствии с которым стороны договорились о продлении срока аренды Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК еще на 5 лет. Таким образом, «Крымский Титан» является арендатором Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК до сентября 2014 года.