Предновогоднего ралли на украинском фондовом рынке ожидать не стоит - эксперт

Традиционного предновогоднего ралли на украинском фондовом рынке ожидать не стоит, так как денег на рынке по-прежнему нет, сообщил УНИАН аналитик онлайн-брокера I-NVEST Владислав Фёдоров.

В этой связи он отметил, что, по последним данным, на 12 декабря 2013 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму всего 16 млн грн.

«Сравнивая последний месяц года с аналогичным периодом прошлого года, приходится с сожалением констатировать снижение волатильности, темпов движения, а также общее отсутствие единой направленности на украинском рынке», - отметил аналитик. По его словам, после двухмесячного роста - с конца сентября по конец ноября - на данное время возобновилось боковое движение рынка, наблюдается отсутствие признаков формирования тренда.

«Подобная картина невольно наталкивает на опасения, что ничего интересного на рынке до конца текущего года мы так и не увидим, и все ранее наблюдаемые стремления к покупкам закончились», - отметил Фёдоров. Виной этому, по мнению аналитика, политическая ситуация в стране и низкая ликвидность украинского фондового рынка.

Аналитик также прогнозирует, что наиболее вероятной видится дальнейшая реализация умеренно-позитивного сценария на рынке с начальной целью в районе 930 пунктов по индексу Украинской биржи.