Сокращение программы выкупа активов в США не застало инвесторов врасплох - эксперт

Решение Федеральной резервной системы США о сокращении программы выкупа активов не застало инвесторов врасплох, трейдеры продолжают игру на повышение.

Такое мнение высказала аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик в комментарии, переданном УНИАН.

Она отметила, что «мировые фондовые площадки завершили неделю на умеренно-позитивной ноте».

По ее словам, в последний день недели, 20 декабря, был опубликован целый блок зарубежной макростатистики, что нехарактерно для пятницы. В частности, вышли данные по ВВП США. Согласно окончательной оценке, в 3-м квартале американская экономика выросла на 4,1%, что на 0,3% больше ранее обнародованного показателя. «Рост ВВП Штатов показывает максимальный результат за 2 года», - подчеркнула Лаврик.

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Аналитик добавила, что «участники отечественных торгов в пятницу не разделили общего оптимизма и в конце сессии предпочли фиксацию прибыли». Индекс Украинской биржи снизился на 0,62% до 904,37 пункта. Среди внутренних новостей аналитик Лаврик обратила внимание на снижение Международным валютным фондом прогноза по росту экономики Украины на 2014 год.