WIG Ukraine закончил неделю выше исторического минимума

Варшава. Индекс украинских компаний на Варшавской фондовой бирже WIG Ukraine, который на прошлой неделе достиг нового своего исторического минимума, закончил торги пятницы выше своего анти-рекорда.

Как передает корреспондент УНИАН, украинский индикатор завершил последнюю торговую сессию на уровне 468,28 пункта, что на более 10 пунктов выше исторического минимума, но на 1,1% ниже, чем на закрытии в предыдущую пятницу.

За предыдущие две недели WIG Ukraine потерял по около 5%.

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Среди входящих в украинский индекс 11 компаний на прошлой неделе подорожали 5 из них, а лидерами роста оказались производитель яиц и яичных продуктов Ovostar Union (+ 10%) и сельскохозяйственный KSG Agro (+7%).

За последние пять сессий поднялись в цене акции крупнейшей украинской компании на ВФБ, Kernel, которые прибавили 3,3% на фоне падения на 7,1% второго крупнейшего украинского эмитента, Astarta.

Подорожали также акции Milkiland и KDM Shipping: на 3,3% и 0,3% соответственно.

Лидером падения стал угледобытчик Coal Energy, акции которого просели на 36,7%, достигнув очередного исторического минимума на уровне менее 1 злотого за акцию (1 долл. = 3 злотых).

На 12% подешевели бумаги Sadovaya Group и Westa на фоне более 8% минуса IMC.

Agroton уменьшила капитализацию на около 1%.

Украинский индекс снизился на прошлой неделе на фоне негативной динамики основных индикаторов Варшавской биржи, которые потеряли за последние пять сессий 1,2-1,3%.

Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine прервал последнее длящееся с 20 ноября падение в прошлую среду после новости о договоренности Украины в РФ о снижении цены на газ на треть и предоставление 15 млрд долл. кредита.

Варшавская биржа запустила украинский индекс в мае 2011 года с базовых 1000 пунктов.