Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю увеличился на 34%

Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 16 по 20 декабря увеличился на 33,8% и составил 191,8 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за неделю составил 36,25 млн грн.

Объем торгов ценными бумагами за неделю составил 155,6 млн грн. (из них объем торгов акциями – 136,6 млн грн), что больше на 30,73%, чем неделей ранее.

По состоянию на 19 декабря 2013 года для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже, в расчетном центре предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 19,3 млн грн и ценные бумаги на сумму 530,4 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 16 по 20 декабря 2013 года Индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, вырос на 1,57% с 890,40 до 904,37 пункта.

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 31,5 млн грн, на втором месте акции "Райффайзен Банк Аваль" – 4 млн грн, далее следуют бумаги компании "Укрнафта" – 3,7 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 46,09%, 5,86% и 5,46% соответственно.

Как сообщал УНИАН, общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 9 по 13 декабря уменьшился на 4,08% - до 143,35 млн грн.