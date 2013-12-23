Акции британской Королевской почты вошли в состав главного индекса Лондонской биржи

Акции британской Королевская почты (Royal Mail), приватизированной в октябре текущего года, вошли в состав главного индекса Лондонской фондовой биржи FTSE 100, передает ИТАР-ТАСС.

Новый список компаний - лидеров по капитализации был составлен на основании котировок их акций на момент закрытия сессии 13 декабря. Пересмотр списка индексов Лондонской фондовой биржи производится ежеквартально.

Стоимость акции британской национальной почтовой компании в начале сегодняшней сессии составила 581,5 пенса за бумагу. Таким образом, рыночная капитализация Королевской почты составляет сейчас 5,815 млрд фунтов (9,5 млрд долл.). Стоимость акций компании выросла на 75% с момента их первичного размещения на бирже.

Лейбористская оппозиция обвиняет правительство в том, что оно продало Королевскую почту по слишком низкой цене, с этим мнением согласны многие финансовые аналитики. Министр по делам бизнеса Винс Кейбл отвергает эти обвинения.

Первичное размещение акций Королевской почты, которая была в Британии государственным институтом с XVI века, стала крупнейшей приватизацией в стране начиная с 1990-х годов.

Кроме Королевской почты в список FTSE 100 вошла компания по аренде промышленного оборудования Ashtead Group.

В то же время из списка этого индекса выбыли компания химической промышленности Croda и международная корпорация, действующая в отрасли добывающей промышленности, Vedanta Resources.

В список индекса FTSE 250, в который входят компании, занимающие по капитализации места со 101-го по 350-е на Лондонской бирже, вошли две новые корпорации. Это компания Merlin Entertainment), владеющая аттракционами и парками развлечений, в том числе лондонским Музеем мадам Тюссо, а также крупнейшее британское агентство недвижимости Foxtons. Доходы Foxtons в последнее время выросли на фоне бума недвижимости в Лондоне, вызванного главным образом инвестициями богатых иностранцев.