Акции Apple достигли годового максимума на фоне договора с China Mobile

Акции Apple достигли годового максимума на открытии американской биржи Nasdaq на фоне новостей о заключении соглашения на поставки iPhone с крупнейшим китайским сотовым оператором China Mobile, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Digit.ru.

Изначально информация о том, что Apple и China Mobile подписали договор о поставках iPhone, появилась в начале декабря в издании The Wall Street Journal. Однако накануне Apple сама подтвердила эту информацию, сообщив, что продажи смартфонов iPhone 5S и iPhone 5C начнутся в салонах China Mobile с 17 января 2014 года - за месяц до китайского Нового года, в который традиционно наблюдается высокий спрос на потенциальные подарки. С 25 декабря покупатели смогут оставить предзаказ на устройства на сайте China Mobile.

Акции Apple закрылись в пятницу на уровне 549,02 доллара за бумагу. Вскоре после открытия Nasdaq в понедельник они поднялись до 568,32 доллара – на 3,5% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. В то же время, бумаги не смогли пробить годовой рекорд в 575,14 доллара. Исторический рекорд в 705 долларов Apple установила в сентябре 2012 года после презентации смартфона iPhone 5.

"Мы рады, что iPhone по соглашению с China Mobile будет поддерживать 4G/LTE и 3G/SCDMA-сети", - говорит председатель совета директоров китайского оператора Си Гохуа. Акции оператора также подросли на открытии NYSE на 2%.

По словам гендиректора Apple Тима Кука, Китай является крайне важным для Apple рынком. Сделка с China Mobile предоставит Apple доступ к 750-миллионной базе подписчиков, размер которой в семь раз превышает базу крупнейшего оператора США Verizon Wireless. Китай является третьим после США и Европы рынком для Apple с точки зрения объемов выручки.

По оценке исследовательской фирмы Trefis, China Mobile сможет продавать около 1,5 миллиона iPhone в месяц и обеспечит для Apple дополнительные 20 миллионов активаций iPhone в 2014 году. В то же время, производителю приходится бороться с сильными конкурентами — китайскими брендами, предлагающими смартфоны с хорошими техническими характеристиками по привлекательным ценам.