Фондовая биржа ПФТС заявляет о DDoS-атаках на ее сайт и серверы

На сайт фондовой биржи ПФТС, а также на один из серверов биржи в течение 20 и 23 декабря было совершено несколько DDoS-атак, сообщили УНИАН в ПФТС.

В частности, 20 декабря неизвестные совершили несколько попыток атаковать сайт биржи. Так, по информации ПФТС, в течение дня на сайт биржи осуществлялось большое количество запросов, которые временно снижали его производительность. "Оперативное вмешательство IТ-специалистов ПФТС, которые блокировали адреса, с которых поступали неправомерные запросы, позволило быстро восстановить работу сайта биржи в полном объеме", - отметили на бирже.

23 декабря состоялась DDoS-атака на один из серверов ПФТС. Как отметили на бирже, около 10:00 поступило несколько обращений клиентов, которые по техническим причинам не могли соединиться с торговой системой. Как сообщили IT-специалисты ПФТС , причиной стало большое количество запросов, в результате чего канал связи, который вел к одному из серверов доступа биржи, был чрезмерно загружен.

Как сообщили в ПФТС, обслуживание участников торгов, которые столкнулись с этой проблемой, перевели к альтернативным провайдеров, что дало возможность "приобщиться к торгам на бирже без задержек".