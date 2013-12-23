Индекс Украинской биржи снизился на 0,69%, индекс ПФТС - на 0,36%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 23 декабря, снизился на 0,69%, опустившись ниже уровня в 900 пунктов – до 898,15 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 34,2 млн грн, из них на фондовом рынке – 28,5 млн грн, на срочном рынке – 5,7 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Азовстали», которые снизились на 2,28%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,36% – до 297,66 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 1 млрд 253 млн грн, при этом подавляющее большинство сделок было заключено по корпоративным облигациям, в частности, компании «К.А.Н» и банка «Союз», а также государственным облигациям.