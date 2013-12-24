Dow Jones и S&P 500 снова достигли исторического максимума

Американские фондовые индексы в понедельник выросли на фоне статистических данных и заявления Международного валютного фонда относительно экономики США, Dow Jones и S&P 500 достигли исторического максимума, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,45% и составил 16294,61 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,08% и составил 4148,90 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,53% - до 1827,99 пункта, передает ПРАЙМ.

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (MCSI), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в декабре, по окончательной оценке, вырос до 82,5 пункта с 75,1 пункта в ноябре и достиг максимального уровня с июля. Показатель, однако, оказался несколько хуже ожиданий (83 пункта).

Потребительские доходы в США в ноябре увеличились по сравнению с октябрем на 0,2%, в то время как расходы выросли на 0,5%, продемонстрировав максимальный рост за пять месяцев. При этом аналитики ожидали роста и доходов, и расходов на 0,5%.

Глава МВФ Кристин Лагард в интервью NBC сообщила, что фонд улучшит прогноз по росту экономики США, в связи со снижением уровня безработицы и согласованием бюджета на будущий год.

На прошлой неделе индексы достигли исторического максимума после решения Федрезерва о сокращении объемов программы покупки облигаций для стимулирования экономики. Инвесторы "должны помнить, что ФРС снижает темпы выкупа активов в связи с укреплением экономики",- отметил главный экономист Oppenheimer Funds Inc. в Нью-Йорке Джерри Вебман, чьи слова приводит агентство MarketWatch.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.