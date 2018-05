«УКРИСТГАЗ» ПРИЗНАН ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСА ПО ПРОДАЖЕ 75% АКЦИЙ «ВОЛЫНЬОБЛЭНЕРГО»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал малоизвестную киевскую компанию «Укристгаз» победителем приватизационного конкурса по продаже 75% госпакета акций «Волыньоблэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе состоявшихся во вторник, 24 декабря, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета «Волыньоблэнерго» - компаниями «Укристгаз» и «С.Энерджи – Житомир» - было проведено одношаговое повышение цены с размером одного шага в 5 млн грн, в результате чего «Укристгаз» предложил за 75% акций «Волыньоблэнерго» наивысшую цену в 462 млн грн, что на 6 млн грн больше его начальной цены.

Как сообщал УНИАН, всего на участие в приватизационном конкурсе по продаже 75% «Волыньоблэнерго», назначенном Фондом госимущества на 24 декабря, подали заявки две компании – «С.Энерджи – Житомир» и «Укристгаз».

Напомним, 16 декабря истек срок приема заявок на данный конкурс. ФГИУ объявил приватизационный конкурс по продаже 75% госпакета акций "Волыньоблэнерго" 27 ноября т.г. Стартовая цена 75% "Волыньоблэнерго" составляла 456 млн грн (при его номинальной цене в 17 млн 897 тыс. грн).

В соответствии с утвержденными условиями, в конкурсе по продаже пакета акций "Волыньоблэнерго" могут принимать участие лица, которые соответствуют одной из квалификационных характеристик: занимались в течение трех последних лет деятельностью по передаче и поставке электроэнергии в объеме не менее 30% объема передачи и поставки электроэнергии приватизируемой компанией за такой же период; производством и отпуском (продажей) электроэнергии в объеме не менее 30% объема передачи и поставки электроэнергии "Волыньоблэнерго"; непосредственно или опосредованно владеют более 50% уставного капитала юрлица, показатели которого соответствуют указанным выше характеристикам; 50% уставного капитала покупателя находятся в собственности юрлица, которое одновременно владеет более 50% в компании, соответствующей указанным характеристикам.

Справка УНИАН. Компания «С.Энерджи – Житомир» входит в российскую группу VS Energy. VS Energy эксплуатирует ряд областных энергоснабжающих предприятий в Украине, в частности «Черновцыоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Севастопольэнерго», «Николаевоблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго». Контролирует VS Energy российский бизнесмен Александр Бабаков.

ООО «Укристгаз» (г. Киев) создано в 2011 г., учредителем компании является Финансовая инжиниринговая компания. «Укристгаз» 7 ноября т.г. победил в конкурсе по продаже 94,48% госпакета акций крупнейшей в Украине теплоэлектроцентрали - Харьковской ТЭЦ-5, заплатив за пакет 339,9 млн грн.