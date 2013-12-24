Украинские акции перед праздниками могут торговаться вблизи "нуля" - эксперт

В преддверии новогодних праздников торги на украинском фондовом рынке могут проходить вблизи нулевых отметок, сообщил УНИАН риск-менеджер инвесткомпании Dragon Capital Дмитрий Михайлусенко.

По словам эксперта, статистики в настоящее время уже не так много, а та, что публикуется, вряд ли как-то повлияет на ход торгов.

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Михайлусенко также отмечает, что «на локальном рынке сейчас ведётся отдельная борьба за уровень в 900 пунктов, и пока неясно, куда рынок настроен двигаться дальше».

«Шансы на какие-либо сильные движения нивелируются предстоящими католическими праздниками, соответственно, европейские площадки, которые выступают поводырями для нашего рынка, будут торговаться спокойнее, чем в обычные дни», - пояснил он.