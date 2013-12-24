Индекс Украинской биржи снизился на 0,34%, индекс ПФТС - на 1,57%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 24 декабря, снизился на 0,34% – до 898,09 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 43 млн грн, из них на фондовом рынке – 37,8 млн грн, на срочном рынке – 5,3 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Азовстали», которые снизились на 2,23%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,57% – до 293,00 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 850 млн грн, при этом 128 млн грн пришлось на сделки по акциям Киевского речного порта.