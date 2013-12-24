ФГИУ принял решение о приватизации госпакетов Иршанского и Вольногорского комбинатов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение о приватизации государственных пакетов акций Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината, сообщили УНИАН в Фонде госимущества.

Согласно сообщение, это закреплено двумя соответствующими приказами фонда от 18 декабря т.г.

Как отмечается в приказах, приватизация будет проходить путем продажи акций публичных акционерных обществ, образованных на базе имущества указанных предприятий с участием их арендатора, деятельность которого, в свою очередь, не будет прекращаться при условии, что размер корпоративных прав государства будет превышать 50% в уставных капиталах обществ.

ФГИУ также в течение месяца должен разработать проект приказа о создании комиссии по приватизации указанных предприятий.

Как сообщал УНИАН, председатель ФГИУ Александр Рябченко ранее заявил о том, что для приватизации госпакетов Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК необходимо провести их подготовку к продаже, что займет некоторое время. По его словам, госпакеты акций данных предприятий могут быть выставлены на продажу в конце весны – начале лета следующего года.

Справка УНИАН. Иршанский ГОК осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн. Вольногорский ГМК ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

24 января 2012 года по итогам судебных разбирательств «Крымский Титан» и ФГИУ подписали мировое соглашение, в соответствии с которым стороны договорились о продлении срока аренды Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК еще на 5 лет. Таким образом, «Крымский Титан» является арендатором Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК до сентября 2014 года.