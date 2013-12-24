Акции Facebook побили исторический рекорд после включения в S&P 500

Акции крупнейшей в мире соцсети Facebook установили исторический для компании максимум цены после того, как рейтинговое агентство Standard & Poor’s включило акции Facebook класса "А" в индекс S&P 500, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Digit.ru.

По данным биржи Nasdaq, акции Facebook растут в цене с пятницы 20 декабря, когда они вошли в S&P 500. В понедельник торги ими закрылись на уровне 57,77 доллара. Вскоре после открытия биржи во вторник цена акций выросла на 1,4% и обновила рекорд – 58,58 доллара.

Как ранее сообщал Digit.ru, Facebook также определила цену вторичного размещения акций на уровне 55,05 доллара. Учитывая, что сама компания, а также продающие акционеры размещают в сумме 70 миллионов ценных бумаг, то общая сумма привлечения может достичь 3,85 миллиарда долларов. Крупнейшим продающим акционером выступает гендиректор соцсети Цукерберг, который реализует 41,35 миллиона акций.

Рыночная капитализация Facebook оценивается в 141 миллиард долларов. Напомним, что компания провела IPO в мае 2012 года по цене 38 долларов за акцию, тогда ее капитализация оценивалась в 104 миллиарда долларов.

Другие американские интернет-компании – Twitter, LinkedIn, Zynga, Yahoo – также начали торговаться во вторник в плюсе. Исключением оказалась компания Google – ее акции торгуются чуть ниже уровня закрытия предыдущего дня, вокруг отметки в 1,114 тысячи долларов.