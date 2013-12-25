Ключевой для Японии индекс Nikkei преодолел отметку в 16 000 пунктов

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже (ТФБ) завершились повышением индексов. К 15:00 по местному времени на 0,75% вырос ключевой для Японии индекс Nikkei, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний страны. Он поднялся на 120,66 пункта и оказался на уровне 16 009,99 пункта, передает ИТАР-ТАСС.

На 0,05% вырос и более широкий индекс TOPIX, который отражает курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи. Он поднялся до уровня 1258,18 пункта.

По мнению аналитика компании Daiwa Securities Юдзи Камэокаего, сейчас игроки на ТФБ заняли выжидательную позицию из-за рождественских праздников в США.