«Проминвестбанк» хочет привлечь 1 млрд грн в результате размещения облигаций

«Проминвестбанк» (г. Киев) намерен привлечь для увеличения кредитно-инвестиционного портфеля 1 млрд грн в результате публичного размещения именных процентных облигаций, сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решение о выпуске облигаций принято наблюдательным советом банка 23 декабря. В рамках эмиссии банк планирует разместить 1 млн штук именных процентных облигаций, в том числе серии G – 300 тыс. штук, серии Н – 400 тыс. штук, серии І – 300 тыс. штук, номинальной стоимостью 1 тыс. грн каждая.

Размещение облигаций будет проводиться на фондовых биржах «Перспектива» и ПФТС, с привлечением андеррайтера – компании «Инвестиционный капитал Украина», и «ВТБ банка».

Также сообщается, что источниками погашения облигаций и выплаты процентного дохода будут средства банка, полученные от банковских операций, которые остаются после расчетов с бюджетом и уплаты других обязательных платежей. Эмитент обязуется не использовать средства, привлеченные от размещения облигаций, для формирования и пополнения уставного капитала и покрытия убытков от хозяйственной деятельности.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины. В январе-сентябре 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, банк нарастил убыток в 252 раза - до 2,633 млрд грн.

Основным владельцем банка является российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (97,8502% акций банка).