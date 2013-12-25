Украинский фондовый рынок в среду снизился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 декабря, снизился на 1,16% – до 884,72 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 34,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 21 млн грн, на срочном рынке – 13,7 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрсоцбанка», которые снизились на 2,16%.

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,54% – до 291,41 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 600 млн грн.