Украинский фондовый рынок в среду снизился
19:26, 25 декабря 2013Фондовый рынок
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Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 25 декабря, снизился на 1,16% – до 884,72 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.
Общий объем торгов на Украинской бирже составил 34,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 21 млн грн, на срочном рынке – 13,7 млн грн.
Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрсоцбанка», которые снизились на 2,16%.
Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,54% – до 291,41 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 600 млн грн.
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