Россия может не ограничиться покупкой гособлигаций Украины

Россия наряду с покупкой облигаций рассматривает и другие способы финансовой поддержки Украины, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ПРАЙМ.

"Деньги были уже вчера (интервью было взято на днях — ПРАЙМ) направлены в украинские бумаги - три миллиарда долларов, мы получили сегодня уже эти бумаги, так что сделка состоялась. Дальше мы с украинскими коллегами будем вести переговоры относительно дальнейших инвестиций ФНБ в бумаги Украины. По срокам будем определяться, а также будем рассматривать и другие инструменты, которые могут быть направлены на поддержку бюджета и на поддержку финансового рынка Украины", - сказал Силуанов в эфире телеканала "Россия 24".

"Среди наших предложений есть и другие, отличные от Фонда национального благосостояния предложения", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.

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