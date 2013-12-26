Акционеры Украинской биржи в январе рассмотрят вопрос о ее присоединении к ПФТС

Акционеры Украинской биржи на своем внеочередном собрании 21 января рассмотрят дополнительный вопрос о присоединении биржи к фондовой бирже ПФТС, сообщили УНИАН на бирже.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была дополнена вопросом «Об утверждении плана мероприятий по присоединению ПАО "Украинская биржа" к ПАО "Фондовая Биржа ПФТС".

Как сообщал УНИАН, переговоры об объединении Украинской биржи и ПФТС ведутся уже на протяжении нескольких лет после объединения их акционеров - российских ММВБ и РТС.

Ранее также появилась информация о том, что Московская биржа может ликвидировать Украинскую биржу, акционером которой она является, в случае отказа других акционеров от предложения по продаже Московской бирже их акций.

На сегодня созданная в ходе объединения ММВБ и РТС Московская биржа владеет 43% в Украинской бирже и контрольным пакетом в фондовой бирже ПФТС.