Беларусь в 2014 году выпустит еврооблигации на 800 млн долл.

Беларусь рассчитывает приступить к выпуску еврооблигаций в мае либо в сентябре-октябре 2014 года. Об этом сообщил в четверг первый заместитель министра финансов Владимир Амарин в ходе онлайн-конференции, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, платежи Белоруссии по внешнему госдолгу в 2014 году составят $3,2 млрд. Для осуществления этих платежей минфин Белоруссии планирует привлекать как внешние, так и внутренние займы в иностранной валюте. "В частности, на внешнем рынке собираемся привлечь около $800 млн. Для этого намерены выйти на рынок с очередным выпуском еврооблигаций", - сказал замминистра.

"К настоящему времени определены организаторы выпуска евробондов на 2014 год. Это Сбербанк России и ВТБ. На какой бирже еврооблигации будут размещены, будет решаться позже", - сказал он.

По словам Амарина, при размещении еврооблигаций "мы будем стремиться к тому, чтобы были сохранены условия, на которых они торгуются сейчас". Так, сообщил Амарин, доходность по пятилетним евробондам составляет 8,5% годовых, по семилетним - 8,75%.

Как отметил представитель минфина, также в новом году будет продолжена работа по привлечению на внутреннем рынке средств физических и юридических лиц, прежде всего банков.

Кроме того, отметил Амарин, продолжаются переговоры с китайской стороной по привлечению кредитных средств на инвестиционные цели, в том числе для реализации импортозамещающих и экспортно ориентированных проектов. "Многие из таких проектов уже реализовываются в энергетике, в дорожном строительстве. Сейчас активно продолжается работа с китайскими банками, прежде всего с Эксимбанком Китая, Банком развития Китая", - сказал Амарин. По его словам, в 2013 году в эту работу был включен еще один китайский банк, с которым Минск начинает реализацию одного из проектов по финансированию объектов в энергетике.

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