Индекс Украинской биржи повысился на 0,76%, индекс ПФТС – на 0,34%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 26 декабря, повысился на 0,76% – до 891,40 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 27,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 20 млн грн, на срочном рынке – 7,7 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Укрсоцбанка», которые повысились на 2,21%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,34% – до 292,40 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 847 млн грн.