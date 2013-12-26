Кипрская компании получит контроль над банком Тигипко

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение кипрской компании «Alkemi Limited» на приобретение контрольного пакета акций банка «ТАСкомбанка», сообщила пресс-служба комитета.

"Предоставлено разрешение компании «Alkemi Limited» (Кипр) на приобретение акций ПАО «ТАСкомбанк», которое обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. «ТАСкомбанк» (ранее - банк “Бизнес Стандарт", г. Киев) работает на рынке Украины с 1989 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

Банк входит в состав финансово-промышленной группы “ТАС”.

Основными владельцами банка являются Сергей и Наталья Тигипко.