«Нибулону» разрешили получить контроль над судостроительным заводом «Лиман»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил одному из крупнейших производителей и экспортеров зерновых и масличных компании «Нибулон» приобрести контроль над судостроительным заводом «Лиман» (г. Николаев), сообщила пресс-служба комитета.

«Предоставлено разрешение «Нибулон» (г. Николаев) на приобретение акций «Судостроительный завод« Лиман» (г. Николаев), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества», - сказано в сообщении комитета.

Как сообщал УНИАН, «Нибулон» в конце 2012 году сообщил о приобретении судостроительного завода «Лиман». При этом компания с 2009 года реализует проект, который предусматривает ввод в эксплуатацию 17 элеваторов и речных терминалов и строительство 57 самоходных и несамоходных судов.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает свыше 70 тысяч гектаров земли.

Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности по хранению зерна в объеме до 420 тысяч тонн и собственный перегрузочный терминал емкостью 133 тысячи тонн.

Агрохолдинг «Нибулон» контролируется украинским бизнесменом Алексеем Вадатурским.

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