Dow Jones and S&P 500 обновили исторические максимумы

По итогам торгов в четверг индекс Dow Jones поднялся на 0,75%, достигнув 16479,88 пункта, сообщает «Газета.Ru».

NASDAQ поднялся на 0,28%, достигнув 4167,18 пункта.

S&P500 вырос на 0,47%, составив 1842,02 пункта.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.