«Укртелеком» планирует выпустить облигации на 1,4 млрд грн

Крупнейший украинский оператор проводной связи «Укртелеком» планирует выпустить четыре серии процентных облигаций на общую сумму 1,4 млрд грн, говорится в сообщении компании, размещенном в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, «Укртелеком» выпустит облигации четырех серий: серии «S» на сумму 300 млн грн, серии «T» на сумму 400 млн грн, серии «U» на сумму 300 млн и серии «V» на сумму 400 млн грн. Номинальная стоимость ценных бумаг составляет 50 тыс. грн за штуку.

«Укртелеком» намерен провести размещение облигаций с 19 марта 2014 года до 18 марта 2015 года.

Процентный доход на первый-четвертый процентные периоды для серий «S» и «T» устанавливается в размере 16,5% годовых (2,057 тыс. грн на одну облигацию). Такой же процентный доход устанавливается на первый-шестой процентные периоды для серий «U» и «V».

Погашение облигаций запланировано с 11 по 15 марта 2020 года для облигаций серии «S», с 10 по 14 июня 2020 года - для серии «T», с 9 по 13 сентября 2020 года - для серии «U» и с 9 по 13 декабря 2020 года - для серии «V».

«Укртелеком» планирует использовать привлеченные средства в полном объеме (100%) на пополнение оборотных средств для обеспечения надежной эксплуатации и повышения эффективности действующей телекоммуникационной сети, строительства и модернизации сетевой инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2013 года «Укртелеком» сократил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 113,029 млн грн с 348,008 млн грн.

Справка УНИАН. «Укртелеком» - крупнейший оператор фиксированной связи Украины, компания также является лидером рынка Интернета.

Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).