S&P присвоило рейтинг «В-» выкупленным Россией украинским евробондам

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services присвоило украинским суверенным евробондам на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году, выкупленным Фондом национального благосостояния России 24 декабря, рейтинг «В-».

Об этом говорится на официальном сайте S&P.

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Как сообщал УНИАН, Украина 20 декабря 2013 года выпустила еврооблигации на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5%. Выпуск бумаг был осуществлен в рамках выполнения договоренностей между Украиной и Россией о предоставлении нашей стране займа в объеме 15 млрд долл. в обмен на государственные долговые бумаги.

26 декабря S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне «В-», повысив одновременно прогноз до «стабильного» с «негативного», что обусловлено финансовой поддержкой со стороны России.