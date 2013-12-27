Собственник Kernel сохранил место в десятке миллиардеров Варшавской биржи

Варшава. Собственник одного из крупнейших в Украине агрохолдингов, Kernel, Андрей Веревский сохранил место в десятке миллиардеров Варшавской фондовой биржи, несмотря на падение котировок его компании в текущем году почти вдвое.

Согласно рейтингу польского издания Puls Biznesu, которым располагает УНИАН, 39-летний Веревский занял десятое место с активами на польском фондовом рынке в 1,16 млрд злотых, или почти 390 млн долл. по текущему курсу (1 долл. = 3 злотых).

В прошлогоднем рейтинге предприниматель занял седьмое место при оценке его активов в 2,08 млрд злотых, что на 4% больше, чем в 2011 году.

Kernel, который является крупнейшей компанией из Украины на Варшавской бирже и входит в число "голубых фишек", на последнем закрытии ВФБ стоил чуть больше 1 млрд долл., что на более чем 40% ниже показателей конца 2012 года.

Веревский контролирует 38,7% акций компании Kernel, которая дебютировала на Варшавской бирже осенью 2007 года.

На прошлой неделе акции компании достигли своего самого низкого значения с лета 2009 года на уровне около 36 злотых за штуку, что на 46% меньше цены последнего дня торгов прошлого года.

В тройку самых богатых предпринимателей, владеющих активами на польском фондовом рынке, вошли два польских бизнесмена, работающих также в Украине: первое место занял Михал Соловов с активами почти в 7 млрд злотых, а второе - Лешек Чарнецкий с 5,6 млрд злотых.

Как сообщал УНИАН, в 2013 финансовом году Kernel cократил чистую прибыль на 46% до 111 млн долл. на фоне 35% роста выручки до 2,8 млрд долл.

В агрохолдинг Kernel входят около 70 компаний разной специализации, но главными источниками его доходов являются продажа подсолнечного масла и экспорт зерновых.

Справка УНИАН. По данным польской редакции журнала Forbes, самым богатым жителем Польши в 2013 году оставался Ян Кульчик с состоянием около 11 млрд злотых, или менее 4 млрд долл.

По данным украинской редакции Forbes, самым богатым жителем Украины является Ринат Ахметов с состоянием 15,4 млрд долл.