Индекс Украинской биржи повысился на 1,12%, индекс ПФТС – на 0,85%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 27 декабря, повысился на 1,12% – до 901,42 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 25,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 20,6 млн грн, на срочном рынке – 4,9 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции «Мотор Сичи», которые повысились на 2,19%.

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,85% – до 294,89 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 611 млн грн.