ГИУ намерено привлечь 5 млрд грн за счет выпуска облигаций

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) намерено привлечь 5 млрд грн за счет размещения процентных облигаций под государственные гарантии.

Об этом эмитент сообщил в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решение о выпуске ценных бумаг принято набсоветом ГИУ 26 декабря 2013 года. В рамках эмиссии учреждение планирует разместить 50 тыс. облигаций серий «Z2», «A3», «B3», «C3» и «D3» номиналом 100 тыс. грн каждая.

Облигации планируется разместить в период с 30 декабря 2013 года по 28 февраля 2014 года путем закрытой продажи 100 крупнейшим банкам Украины, в том числе банкам-партнерам ГИУ.

Другие условия выпуска не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению правительства №919 от 11 декабря 2013 года, Кабмин распорядился предоставить госгарантии по облигациям Государственного ипотечного учреждения (ГИУ) на 5 млрд грн под обязательство учреждения согласовывать с Министерством финансов операции по рефинансированию ипотеки в случае наличия просроченной задолженности по облигациям.

Согласно документу, плата за предоставление госгарантии составляет 0,01% годовых, а выполнение обязательства учреждения перед государством обеспечивается в размере не менее 100% суммы предоставленной госгарантии. В частности, за счет прав требований ГИУ по кредитам, предоставленным банкам, небанковским финучреждениям и ипотечным кредиторам.

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Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ГИУ увеличило чистую прибыль в 3,9 раза - до 10,02 млн грн. Чистый доход учреждения за 9 месяцев 2013 года снизился на 2,7% - до 176,22 млн грн.